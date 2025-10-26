Цивилев: российские компании уже начали работы по строительству новых ГЭС

По объектам начаты предпроектные и проектные работы

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские энергетические компании приступили к реализации проектных и предпроектных работ по строительству гидроэлектростанций. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

"Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предусматривает строительство семи ГЭС и пяти ГАЭС общей мощностью 7,5 ГВт. Пять гидростанций мощностью более 3 ГВт будут размещены в ДФО. В Приморье также планируется одна гидроаккумулирующая станция мощностью 600 МВт. По этим объектам начаты предпроектные и проектные работы", - сказал он.

Среди проектов - Ивановская и Мокская ГЭС в Республике Бурятия. Их мощность составит 210 МВт и 1 200 МВт соответственно, ввод в эксплуатацию запланирован до 2035 года.

В Амурской области проектируется Нижне-Зейская ГЭС с мощностью до 400 МВт. Ожидаемый срок начала работы - 2032 год. Нижне-Ниманская ГЭС в Хабаровском крае будет иметь мощность 360 МВт (ввод в 2037 году). До 2039 года в Республике Саха (Якутия) появится Канкунская ГЭС мощностью 1 000 МВт. В Приморском крае к 2034 году будет построена Приморская ГАЭС мощностью до 662 МВт.

В сентябре президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о необходимости использовать огромный потенциал гидроэнергетики на Дальнем Востоке. По словам главы государства, он рассчитывает, что правительство и регионы уделят внимание развитию малых и крупных гидроэлектростанций.

