Цивилев: запрет на майнинг на Северном Кавказе высвобождает 50 МВт мощностей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Запрет на майнинг криптовалюты на Северном Кавказе позволяет выявлять незаконное потребление электроэнергии в регионе и высвобождать до 50 МВт мощностей. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

"Запрет на майнинг в регионах Северного Кавказа позволяет ежемесячно выявлять незаконное потребление и высвобождать около 50 МВт мощностей", - сказал он.

Министр подчеркнул, что появление регуляторной базы по майнингу сделало отрасль более прозрачной.