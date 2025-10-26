Вьетнам и США приняли совместное заявление по соглашению о взаимной торговле

Документ призван укрепить двусторонние экономические отношения и содействовать расширению взаимного доступа на рынки

ХАНОЙ, 26 октября. /ТАСС/. Вьетнам и Соединенные Штаты опубликовали совместное заявление о завершении согласования положений соглашения о справедливой и сбалансированной торговле, призванного укрепить двусторонние экономические отношения и содействовать расширению взаимного доступа на рынки. Об этом сообщил вьетнамский новостной портал VnExpress.

Документ был обнародован после прошедшей на полях 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре встречи министра промышленности и торговли Вьетнама Нгуена Хонг Зиена с представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром. Сообщается, что "в ближайшие несколько недель" Вьетнам и США завершат процесс технического наполнения, проведут процедуры подписания, и новое торговое соглашение вступит в силу.

Соглашение о справедливой и сбалансированной торговле будет основываться на давних экономических отношениях между двумя странами, включая соглашение о взаимной торговле, подписанное в 2000 году и вступившее в силу в 2001 году. Ключевые положения нового документа заключаются в том, что Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок практически для всего экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции США. Соединенные Штаты, в свою очередь, сохранят ставку пошлины в размере 20% на весь вьетнамский импорт. При этом стороны будут конструктивно работать над устранением взаимных проблем, связанных с нетарифными барьерами, влияющими на двустороннюю торговлю в приоритетных секторах.

В новое соглашение Соединенные Штаты и Вьетнам включат также вопросы защиты интеллектуальной собственности, трудовых отношений, охраны окружающей среды и упрощения таможенных процедур. Стороны, как отмечается, привержены укреплению сотрудничества для достижения общих целей по повышению устойчивости цепочек поставок, включая борьбу с уклонением от уплаты пошлин и координацию экспортного контроля.

Также указывается, что между двумя странами достигнуто много важных торговых договоренностей в сельскохозяйственном, аэрокосмическом и энергетическом секторах. Так вьетнамский национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines обязуется сделать заказ на 50 самолетов Boeing стоимостью более $8 млрд. Кроме того, сторонами подписаны 20 меморандумов о взаимопонимании в вопросах поставок во Вьетнам американской сельскохозяйственной продукции на общую сумму около $2,9 млрд.