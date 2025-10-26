Минфин: военные США с 15 ноября не смогут получать зарплату из-за шатдауна

Глава министерства Скотт Бессент вновь заявил о позиции действующей администрации президента-республиканца Дональда Трампа, согласно которой в ситуации виноваты его политические оппоненты из Демократической партии

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Американские военнослужащие в случае продолжения приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна) с 15 ноября перестанут получать зарплату. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CBS News.

Глава американского минфина вновь заявил о позиции действующей администрации президента-республиканца Дональда Трампа, согласно которой в шатдауне виноваты его политические оппоненты из Демократической партии. По его словам, лидеров партии в обеих палатах Конгресса США больше волнуют их позиции в преддверии промежуточных выборов в законодательный орган 2026 года, чем судьба "американцев, госслужащих и военных".

"Мы имели возможность выплатить в середине этого месяца зарплаты военным из имевшихся у Пентагона остатков. Я думаю, что мы сможем заплатить им в начале ноября. Но к 15 ноября наши военные, готовые пожертвовать жизнью, не смогут получать зарплату", - заявил Бессент.

Нынешняя частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренности. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).