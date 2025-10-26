Guardian: ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ

С февраля 2022 года Евросоюз импортировал около половины газа из России

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Евросоюз стал крупнейшим покупателем сжиженного природного газа российского происхождения на фоне включения в 19-й пакет санкций поэтапного запрета импорта СПГ из РФ. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха.

По его информации, с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года Евросоюз импортировал около половины СПГ из РФ, следующие в списке Китай и Япония закупили 22% и 18% соответственно. Отмечается, что Евросоюз также стал крупнейшим покупателем трубопроводного газа из РФ, импортировав около 35%. За ЕС следуют Китай (30%) и Турция (29%).

The Guardian подчеркивает, что лидерами закупок газа российского происхождения среди стран Евросоюза стали Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Нидерланды.

По итогам 2024 года поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 21%, до рекордных 21,5 млрд кубометров. За девять месяцев 2025 года потоки снизились на 7% и приблизились к 15 млрд кубометров.

При этом из данных Евростата и подсчетов ТАСС следовало, что суммарные закупки ЕС российского газа в январе - августе выросли на 8%, до 9,75 млрд евро. В частности, Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на 4,1 млрд евро, а СПГ - на 5,7 млрд евро.