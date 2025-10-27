Цивилев: ТЭК России готов к экспорту в страны БРИКС, Ближнего Востока, Африки

Компании топливно-энергетического комплекса РФ уже создали немало конкурентоспособных технологий, отметил министр энергетики страны

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) создали немало конкурентоспособных технологий, готовых к выходу на международные рынки, в первую очередь в страны БРИКС, Ближнего Востока и Африки. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Примеров много. Наши компании создают целый ряд конкурентоспособных разработок, готовых к выходу на международные рынки", - отметил он.

"Наиболее вероятные направления для экспорта этих и других технологий - страны БРИКС, Ближнего Востока и Африки, где сочетание доступной цены и хорошей эффективности может стать решающим преимуществом", - добавил Цивилев.

Среди наиболее перспективных направлений для экспорта глава Минэнерго назвал технологии строительства скважин сложной траектории, методы увеличения добычи высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.

"У нас уже накоплены компетенции, которыми мы планируем делиться. Мы можем нарастить экспорт технических решений в области строительства скважин сложной траектории, а также методов увеличения добычи высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти. Если говорить об оборудовании, то это центробежные и поршневые компрессоры, насосные агрегаты, турбодетандерные установки, приводы, а также блочно-модульное оборудование и технологии для заканчивания скважин", - сказал Цивилев.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.