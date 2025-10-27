Исследование: россияне в сентябре купили новые машины на 410 млрд рублей

Это рекордная за последние 11 месяцев сумма, сообщили эксперты компании "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Расходы россиян на приобретение новых легковых автомобилей в сентябре 2025 года составили рекордные за последние 11 месяцев 410 млрд рублей. Об этом сообщается в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в начале осени россияне потратили на покупку новых машин 409,9 млрд рублей. Это на 4,3% больше, чем месяцем ранее (в августе 393 млрд рублей), но на 13,6% ниже показателя годичной давности (в сентябре 2024 года 474,5 млрд рублей). В документе отмечается, что сентябрьский результат является наибольшим за последние 11 месяцев, то есть с ноября 2024 года. И впервые за это время показатель финансовой емкости рынка преодолел отметку в 400 млрд рублей.

За месяц затраты на покупку автомобилей снизились только у китайских брендов. В сентябре жители РФ потратили на них 212,6 млрд рублей - на 2,1% меньше, чем месяцем ранее. У остальных марок эти показатели выросли. Затраты на покупку российских машин за месяц увеличились на 7,4%, до 64,7 млрд рублей, американских - на 9,8%, до 5 млрд рублей, японских - на 10,6%, до 33,9 млрд рублей, европейских - на 18,9%, до 58,3 млрд рублей, корейских - на 25%, до 12,4 млрд рублей.

В структуре финансовой емкости абсолютное лидерство сохранили "китайцы", доля которых составила 51,9%. Далее в затратах сентября следуют отечественные бренды - 15,8%, европейские - 14,2%; японские - 8,3%; корейские - 3%; американские - 1,2%.

"Напомним, что в октябре 2024 года был отмечен рекордный показатель - 542 млрд рублей. И тогда ключевой причиной роста как продаж машин, так и затрат на их покупку было вступление в силу новой шкалы утилизационного сбора. Как видно, год спустя утильсбор тоже является важнейшим фактором, влияющим на рынок, поэтому с определенной долей уверенности можно сказать, что в октябре нынешнего года стоит ожидать еще большей суммы затраченных средств на покупку новых автомобилей по сравнению с сентябрем", - отметил директор департамента продаж "Газпромбанк автолизинг" Николай Фомин.