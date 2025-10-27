Цивилев: РФ до конца года импортозаместит 26 видов оборудования для СПГ-проектов

В частности, речь идет о криогенных насосах, компрессорах и запорной арматуре, отметил министр энергетики

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия до конца 2025 года полностью импортозаместит 26 видов критически важного оборудования для проектов по сжижению природного газа (СПГ). Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"До конца 2025 года мы полностью импортозаместим 26 видов критически важного оборудования для СПГ-проектов. Речь о криогенных насосах, компрессорах и запорной арматуре. Это позволит реализовывать масштабные проекты по сжижению газа на полностью отечественной технологической базе", - сказал Цивилев.

Он также заметил, что российские нефтяные компании завершили испытания и готовятся к серийному производству комплексов для многоствольного заканчивания скважин.

"Также мы активно ведем работу по импортозамещению оборудования для бурения и добычи, что повысит эффективность работы на сложных месторождениях. Например, успешно прошли испытания и готовятся к серийному производству комплексы для многоствольного заканчивания скважин. Уже применяются российские скважинные тракторы, которые демонстрируют высокую надежность", - отметил министр.

