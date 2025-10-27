Цивилев: РФ планирует нарастить экспорт угля в Индию до 40 млн тонн к 2035 году

Министр энергетики России также назвал Индию крупным потребителем российского угля

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия планирует увеличить экспорт угля в Индию до 40 млн тонн к 2035 году. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Индия - крупный потребитель нашего угля. Мы планируем нарастить экспорт угля в страну до 40 млн тонн к 2035 году", - сказал он.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов в интервью ТАСС сообщал, что основными перспективными рынками сбыта для российского угля являются Китай, Индия и Африка. Основной потенциал для сбыта энергетического угля сосредоточен в КНР, для коксующегося - в Индии.

В настоящее время Россия является одним из лидеров по объемам поставок угля в Индию. Россия предложила Индии заключить межправительственное соглашение о поддержке поставок российского коксующегося угля, а также зафиксировать объемы поставок энергетического угля для развития экспорта в Индию.

Согласно последним опубликованным данным, по итогам 2023 года Россия экспортировала в Индию 26,2 млн тонн угля против 20 млн тонн годом ранее.

