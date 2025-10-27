Фильм "Горыныч" возглавил российский кинопрокат

Такие результаты зафиксировали по итогам выходных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Приключенческий фильм "Горыныч" возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных, собрав 345,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 23 по 26 октября.

Фильм рассказывает о моряке, который терпит крушение в батискафе и оказывается в волшебном мире. Он должен пройти много приключений, и в этом ему поможет маленький дракон Горыныч, который считает героя своим родителем. Картина вышла в прокат 23 октября, роли исполнили Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и Сергей Епишев.

Мюзикл "Алиса в Стране чудес" занял второе место, собрав 341,5 млн рублей. Фильм вышел в прокат в России 23 октября 2025 года. В нем рассказывается о девушке, которая попадает в Страну чудес. Алисе придется столкнуться с испытаниями, чтобы найти выход из Зазеркалья и предотвратить катастрофу, которая грозит Стране чудес. Главные роли исполнили Данила Шарапов, Петр Ануров, Тина Канделаки, Игорь Мишин, Аркадий Водахов, Марина Разумова и Борис Ханчалян.

Российский военный фильм "Август" собрал 107,6 млн рублей и занял третье место. Фильм рассказывает о работе контрразведки "Смерш". В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов и Даниил Воробьев.