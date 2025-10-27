Эксперт Думнова: в проектах АПК есть перспектива для Бурятии в условиях ТОР

Председатель Общественной палаты региона Татьяна Думнова считает перспективными для республики инвестпроекты в сфере обрабатывающей промышленности, в частности переработки полезных ископаемых

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 27 октября. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса (АПК) могут стать наиболее эффективными для развития экономики Бурятии в условиях работы единого преференциального режима, который будет запущен на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом сказала ТАСС председатель Общественной палаты Бурятии, экс-министр экономики республики Татьяна Думнова.

На пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса с 2027 года.

"В плоскости Бурятии перспективен АПК, сельское хозяйство. Для региона это важно, так как, во-первых, у нас большое количество сельских территорий, где живут люди, и которым нужна занятость, достойная работа, чтобы они не уезжали в города. Во-вторых, у нас активно развивается туризм, а экологически чистые продукты питания, уникальная местная кухня - это одна из составляющих успешного развития индустрии гостеприимства", - сказала Думнова.

В-третьих, отметила она, здоровое питание для населения в принципе важно в нынешних условиях, когда растет количество аллергиков, "помолодели" хронические заболевания. "И это должны быть не мега-комплексы, огромные холдинги, а относительно небольшие хозяйства, где люди работают на своей земле и чувствуют персональную ответственность за производство качественных продуктов питания, за соблюдение всех норм производства, в том числе сохранения экологии", - сказала Думнова.

В целом председатель Общественной палаты Бурятии считает перспективными для республики инвестпроекты в сфере обрабатывающей промышленности, в частности переработки полезных ископаемых. "Здесь больше добавленная стоимость, которая остается на территории. У нас наибольшая доля добывающей промышленности в экономике. Должен быть и передел продукции, конечный продукт", - пояснила эксперт.

Заинтересованность бизнеса

Как сообщил ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов, представители бизнеса уже активно подключились к обсуждению работы в условиях единой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Будут созданы эксклюзивные условия. Максимально лояльные. Создается уникальный преференциальный режим в Российской Федерации. Поэтому сейчас уже идет активное обсуждение, в том числе в бизнес-среде, ждем, когда все заработает", - сказал Цыденов.

Он отметил, что с введением единого преференциального режима "ни у кого условия [ведения бизнеса] не ухудшатся". "Для многих они становятся лучше", - подчеркнул глава Бурятии.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что единый преференциальный режим позволит повысить эффективность каждого инвестиционного проекта и ускорить развитие регионов. Как отметил в сентябре 2025 года по итогам заседания Контрольной комиссии Федерального казначейства, посвященного результатам контрольно-аналитического мероприятия по вопросу функционирования преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, развивать нужно отрасли с высокой добавленной стоимостью, технологичные, обрабатывающие производства, туризм.