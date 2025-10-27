В России зарегистрировали новый региональный бренд - "Тамбовский картофель"

В Роспатенте отметили, что в Тамбовской области имеются все природные условия для выращивания высококачественного картофеля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В России зарегистрирован новый региональный бренд - "Тамбовский картофель", сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента.

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала новое географическое указание из Тамбовской области - "Тамбовский картофель", - уточнили в службе. - Этот региональный бренд отражает уникальные природные условия региона, вековые традиции выращивания и высокое качество продукции, которое ценят потребители в России и за ее пределами".

В Роспатенте отметили, что Тамбовская область, расположенная в Центральном Черноземье на плодородной Окско-Донской равнине, обладает всеми природными условиями для выращивания высококачественного картофеля.

"Тамбовский картофель" стал маркером качества и символом плодородия региона. Регистрация географического указания закрепляет связь продукта с территорией Тамбовской области и подтверждает его особые качества, сформированные природными условиями этого субъекта РФ. Новый региональный бренд способствует продвижению продукции на рынке и повышению ее узнаваемости среди потребителей", - отметили в ведомстве.

В числе уже зарегистрированных в Роспатенте географических указаний Тамбовской области - "Котовская неваляшка", "Рассказовский трикотаж", "Моршанское пиво" и сыр "Мичуринский".