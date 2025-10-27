Цивилев: Россия готова предложить Индии расширение поставок СПГ

С учетом планов Индии увеличить долю газа до 15% энергетики, РФ готова предложить СПГ с действующих и перспективных проектов, отметил министр энергетики России

Редакция сайта ТАСС

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия готова предложить Индии расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) с действующих и перспективных российских проектов. Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Учитывая планы Индии увеличить долю газа в энергобалансе до 15%, мы готовы предложить им СПГ с действующих и перспективных российских проектов", - сказал он.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия продолжает поставлять Индии нефть, уголь и нефтепродукты, видит потенциал в экспорте сжиженного природного газа.

В июле 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Россия и Индия изучают возможность расширения сотрудничества в газовой сфере, в том числе увеличения поставок газа. По его словам, Россия поставляла в Индию около 3 млн тонн СПГ в год, в дальнейшем объем может быть увеличен.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.