Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,33%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии демонстрировал снижение на 0,33% и находился на уровне 2 535,51 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 527,4 пункта (минус 0,65%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.