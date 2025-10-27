Politico: ФРГ хочет потратить на военные закупки €377 млрд в 2026 году

Бундесвер, в частности, намерен запустить около 320 проектов по разработке оружия и военного оборудования

Истребители F-35 © Andrew Harnik/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Германия планирует потратить €377 млрд в 2026 году для приобретения вооружений и техники для всех видов войск. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на документ правительства.

По его данным, все пункты документа будут публиковаться небольшими частями по мере того, как они будут готовы для голосования в бюджетном комитете парламента. Согласно плану, Бундесвер планирует запустить в 2026 году около 320 проектов по разработке оружия и военного оборудования. Для 178 проектов уже определены подрядчики, притом 160 из них связаны с немецкими фирмами, остальные "все еще находятся на рассмотрении".

Ожидается, что к 2035 году в немецкую армию будут поставлены 687 боевых машин пехоты (БМП) Puma, 561 система противодействия беспилотникам Skyranger. Главным подрядчиком выступает концерн Rheinmetall, после него идет компания Diehl Defence, которая участвует в 21 тендере на €17,3 млрд. Помимо этого, планируется расширение спутниковой программы стоимостью более €14 млрд, которая предусматривает создание новых спутников, а также модернизацию наземного оборудования.

У американского концерна Lockheed Martin, согласно плану, ФРГ планирует приобрести за €2,5 млрд 15 самолетов F-35. Страна также планирует приобрести у США около 400 ракет Tomahawk Block Vb за €1,15 млрд и три пусковые установки Lockheed Martin Typhon за €220 млн.

В основном все покупки будут осуществлены в 2026 году, однако несколько позиций относятся к долгосрочным закупкам, для которых нет четких временных рамок.