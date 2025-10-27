NTV: Турция и Великобритания подпишут соглашение по Eurofighter

Это произойдет по итогам визита в Анкару премьер-министра Кира Стармера, передает телеканал со ссылкой на источники

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Турция и Великобритания планируют подписать соглашение по истребителям Eurofighter по итогам визита в Анкару премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники.

Стармер посетит Анкару 27 октября. Его примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов, в том числе о продаже Турции 40 самолетов Eurofighter нового поколения, отмечает NTV.

Президент Турции ранее сообщал, что его страна ведет переговоры по вопросу покупки Eurofighter у Катара и Омана.

Турция в последние годы активно пытается решить вопрос с обновлением авиапарка своих ВВС. Для этого она разрабатывает собственный истребитель пятого поколения Kaan, который планируется поставить на вооружение в ближайшие годы. На переходный период стране необходимо пополнять ВВС современными самолетами. Для этого Турция заключила соглашение с США о поставке истребителей F-16 последних модернизированных версий, однако пока практическая реализация этой сделки не началась. Также Анкара ведет переговоры со странами - участницами консорциума Eurofighter для покупки новых истребителей.