Самый высотный ПВЗ Wildberries открылся в горах Памира

Он расположен на высоте 2,5 тыс. м над уровнем моря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Самый высотный пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries начал работу в городе Хорог Таджикистана на горной системе Памира. ПВЗ расположен на высоте 2,5 тыс. м над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

"РВБ открыла партнерский пункт выдачи заказов Wildberries в городе Хорог Таджикистана. Это первый ПВЗ на Памире (горная система на юге Центральной Азии) и самый высокогорный пункт выдачи заказов Wildberries в мире - он расположен на высоте около 2,5 тыс. метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

На такой высоте нет собственных пунктов ни у одного российского маркетплейса, отметили в пресс-службе.

Новый ПВЗ позволит обслуживать семь районов Хорога, четыре поселка городского типа и более 40 сельских общин. Около 180 тысяч жителей региона получат доступ к ассортименту товаров, ранее для которых доставка была затруднена из-за горного рельефа и значительных расстояний, сказано в сообщении.

По словам пресс-службы РВБ, доставка в пункт выдачи заказов Хорога будет бесплатной, а ее средний срок составит семь-восемь дней. Сначала товары будут доставляться авиационным транспортом в Таджикистан, а затем направляться автомобильными маршрутами до пункта выдачи.