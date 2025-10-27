Армения готова обеспечивать транзит грузовиков из Турции в Азербайджан и обратно

Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал историческим решение азербайджанской стороны снять ограничения на транзитные грузоперевозки в страну

ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Армения готова с 27 октября обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан и обратно. Об этом в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Решение Азербайджана снять ограничения на транзитные грузоперевозки в Армению я считаю историческим <...>. В ответ Армения готова с сегодняшнего дня обеспечить транзитные грузоперевозки автомобильным транспортом из Турции в Азербайджан и обратно, поскольку в настоящее время у нас доступна только данная инфраструктура", - отметил он.

По словам Пашиняна, мир между Арменией и Азербайджаном - уже свершившийся факт, и обе страны "должны научиться жить в этой реальности".

"Мы должны заботиться о мире, в том числе и на будущих парламентских выборах, но с логикой отстаивания этого мира. Обратный результат приведет к скатыванию Армении в конфликт и превращению ее в форпост", - добавил он.

Первым транзитным грузом, который поступит в Армению через территорию Азербайджана, а потом и Грузии, как отметил Пашинян, будет пшеница из Казахстана.