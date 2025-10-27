Оверчук: Россия и Вьетнам работают над установлением ж/д сообщения

Железная дорога может пройти через Китай и Монголию, отметил вице-премьер РФ

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 27 октября. /ТАСС/. Россия и Вьетнам для улучшения связанности двух стран работают над вопросом установления железнодорожного сообщения через территорию Китая и Монголии. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

"Реализуется идея установления железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и через Монголию. Все это работает на то, чтобы улучшить связанность наших двух стран", - сказал Оверчук.

Он также указал, что для более эффективного взаимодействия ведется работа по улучшению связей между портами российского Дальнего Востока и Вьетнама.

Вице-премьер РФ отметил, что неизменным остается сотрудничество Москвы и Ханоя в сфере энергетики. "Это касается как ископаемых видов топлива, так и ядерной энергии", - добавил Оверчук.

Он назвал приоритетным для России взаимодействие в Вьетнамом, который является "давним другом и надежным партнером".