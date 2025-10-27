Янтарный комбинат Ростеха добыл самородок весом более 2 кг

Это крупнейшая находка с 2021 года

КАЛИНИНГРАД, 27 октября. /ТАСС/. В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината госкорпорации Ростех добыт образец балтийского самоцвета весом более 2 кг. Это крупнейшая находка с 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"Янтарный гигант был извлечен из недр Приморского карьера", - сказано в сообщении. Самородок весит 2 кг 374 г и получил название "Рекордсмен". Имя связано как с его большим весом, так и с рекордом по добыче янтаря. В 2025 году комбинат впервые планирует извлечь 700 тонн солнечного камня. Образец имеет форму полукруга и "необычно большой скол". Эти особенности позволили предположить, что "Рекордсмен" был еще более крупным куском янтаря.

По оценке специалистов, предположительно, 35-45 млн лет назад камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет.

Специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина заявила, что природные процессы таковы, что после воздействия на органический минерал кислорода и солнечного света и извлечения на поверхность, происходит его частичное расщепление. Вторая часть камня, возможно, уже имевшая трещины, вероятнее всего рассыпалась на мелкие куски. У "Рекордсмена" имеется "нетипичный для янтарных самородков скол" - он большой, а также позволяет увидеть цвет камня. Самородок внутри ярко желтого цвета с разводами.

"Рекордсмен" весом 2,37 кг стал самым тяжелым янтарным самородком, добытым за последние четыре года. Предыдущий сопоставимый с ним по размеру камень был найден в декабре 2021 года и весил 2,7 кг. Благодаря необычной форме он получил название "Голова тигра".

Самородок был продан за 1,2 млн рублей на аукционе, проходившем в рамках AmberForum-2022. Крупные образцы балтийского янтаря весом более одного килограмма считаются уникальными в силу своей редкости. Появление таких экземпляров зависит исключительно от природных факторов. Их количество по итогам сезона добычи предсказать невозможно. Счет самородкам в 2025 году в мае открыл камень "Победа" весом 1 кг 82 г. Добытый в октябре "Рекордсмен" стал 12-м в 2025 году. После прохождения государственной экспертизы самородок выставят на единственный в мире аукцион редкого янтаря, который пройдет следующим летом.