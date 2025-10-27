Цивилев: новая российская технология увеличит глубину переработки нефти до 100%

Речь идет об инструменте гидроабразивной резки кокса

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия намерена достичь 100% глубины переработки нефти благодаря новой отечественной технологии. Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"В нефтепереработке мы разработали и испытали ключевой элемент установки замедленного коксования - инструмент гидроабразивной резки кокса. Это отечественное оборудование в перспективе позволит максимизировать глубину переработки нефти до 100%", - сказал Цивилев.

Глубина переработки нефти - это ключевой показатель эффективности нефтеперерабатывающей промышленности, который вычисляется как процентное отношение объема нефтепродуктов, произведенных в установках вторичных процессов (таких как крекинг, коксование, гидроочистка), к общему объему переработанной нефти.

Чем выше этот показатель, тем меньше производится мазута - наименее рентабельного тяжелого остатка - и больше высококачественных светлых нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Таким образом, увеличение глубины переработки напрямую влияет на экономическую отдачу и конкурентоспособность нефтеперерабатывающих заводов.

Вице-премьер России Александр Новак ранее говорил, что этот показатель в России достиг 84,4% по итогам прошлого года.