Цивилев: строительство накопителей энергии на юге РФ будет дешевле генерации

В Крыму может появиться установка мощностью до 100 МВт

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Возведение систем накопления энергии на юге России для покрытия энергодефицита в регионах будет дешевле строительства объектов традиционной генерации. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

"Эта технология не дешевая, но по уровню капитальных затрат строительство накопителей уже сейчас ниже, чем строительство новой традиционной генерации", - сказал он.

На юге России планируется построить три накопителя энергии для покрытия энергодефицита в регионе. В Крыму может появиться установка мощностью до 100 МВт, в Краснодарском крае - объекты на 100 и 150 МВт. Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко сообщал ТАСС, что накопители планируется возвести до февраля и июля 2026 года.

Как отмечал Цивилев, Минэнерго считает возможным применение таких систем во многих регионах России для покрытия энергодефицита.

По мнению главы "Системного оператора" Федора Опадчего, применение систем накопления энергии на юге России имеет хорошие перспективы для решения проблемы энергодефицита в регионе.