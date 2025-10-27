Минэнерго ожидает спокойного прохождения осенне-зимнего периода

Мероприятия по подготовке инфраструктуры к низким температурам завершили на 96%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что осенне-зимний период 2025-2026 годов пройдет спокойно, мероприятия по подготовке инфраструктуры к низким температурам завершены на 96%. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

Читайте также

Глава Минэнерго Цивилев: мы меняем подход к энергетике России

"Мы делаем все для спокойного прохождения осенне-зимнего периода. Подготовка идет планово и комплексно, с акцентом на модернизацию инфраструктуры. Сюрпризов быть не должно. В целом наш топливно-энергетический комплекс готов к зиме на 96%, до 7 ноября компании должны будут получить паспорта готовности к отопительному сезону", - сказал он.

Цивилев обратил внимание на то, что был создан значительный аварийный резерв, включающий 23 тыс. специализированных бригад и 7,5 тыс. резервных источников электроснабжения. В целом на ремонтные работы и модернизацию инфраструктуры в 2025 году было выделено 2,2 трлн рублей.

"Мы выявляем слабые места и вовремя их устраняем. Время еще есть, и к холодам все объекты будут полностью готовы", - добавил министр.