Курс юаня на открытии торгов Московской биржи демонстрирует снижение

07:07
обновлено 07:19

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 6,85 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 11,078 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань ускорил снижение и находился на отметке в 11,02 руб. 

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии снижались на 1,99% - до 2 500 и 969,99 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:05 мск индексы ускорили до 2,01% и достигали 2 492,75 и 969,81 пункта. 

