"Верный" опроверг информацию о возможной продаже бизнеса

Последний раунд предметных переговоров состоялся в 2020 году, отметили в компании

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российская сеть продовольственных магазинов "Верный" не рассматривает продажу бизнеса, заявили ТАСС в пресс-службе компании.

"Этот шум - скорее, мечты покупателей. Последний раунд предметных переговоров состоялся в 2020 году", - отметили в компании.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что основатель и ключевой владелец сети "Верный" Андрей Рогачев может продать бизнес за 25-35 млрд рублей.