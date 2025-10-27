Торги удобрениями на бирже в сентябре превысили показатель 2024 года в 4,2 раза

Наибольшую долю в биржевой торговле занимает селитра аммиачная

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Объем торгов минеральными удобрениями на Петербургской бирже в сентябре 2025 года 4,2 раза превысил показатель аналогичного месяца 2024 года. Такие данные были представлены в ходе заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Количество заключенных на Петербургской бирже договоров по минудобрениям в сентябре текущего года в 4,2 раза выше, чем в сентябре 2024 года", - сообщили в ФАС.

Наибольшую долю в биржевой торговле занимают селитра аммиачная, различные виды азотно-фосфорно-калийных удобрений, аммофос и др.

Общий объем торгов минудобрениями с начала года превысил 200 тыс. тонн.

В антимонопольной службе напомнили, что предельный уровень цен на минеральные удобрения для сельхозтоваропроизводителей по-прежнему зафиксирован на уровне 2022 года.Индексация цен не обсуждается.