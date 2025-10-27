Срок аккредитации организаций для экспертизы изобретений сократили до 13 дней

По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, так отраслевые специалисты смогут быстрее приступить именно к оценке уникальности решения или продукта, установить их оригинальность или подтвердить новизну

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Срок аккредитации научных и образовательных организаций для участия в экспертизе новых технических решений сокращен до 13 дней. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

"Сегодня наши научные и образовательные организации могут быть задействованы в экспертизе новых технических решений. Для этого им необходимо получать аккредитацию Роспатента на проведение предварительного информационного поиска заявленных изобретений или полезных моделей. Это, кстати, достаточно сложная операция. Подписано постановление, которым сокращается срок рассмотрения таких обращений до 13 рабочих дней", - сообщил глава кабмина.

По его словам, так отраслевые специалисты смогут быстрее приступить именно к оценке уникальности решения или продукта, установить их оригинальность или подтвердить новизну, что позволит скорее запустить процедуру и запатентовать инновацию. При этом важно, чтобы согласования не занимали много времени.

"Президент подчеркивал, что нормативная база должна быть четкой, понятной, достаточно необременительной и для бизнеса. Для этого правительство совершенствует контрольно-надзорную деятельность, чтобы одновременно выполнить две задачи: создание благоприятных условий для частной инициативы и защита интересов людей, обеспечение высокого качества товаров услуг, предупреждение возможных рисков", - указал премьер.

Мишустин уточнил, что правительство последовательно совершенствует процедуру взаимодействия власти бизнеса и граждан. "Оптимизируем и автоматизируем многие процессы, но в первую очередь мы это делаем не ради процесса автоматизации, а ради удобства людей", - резюмировал он и передал слово вице-премьеру Дмитрию Григоренко.