Лихачев отметил рост грузопотока из Китая в западные порты по СМП

В 2025 году показатель может составить 400 тыс. тонн

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. К концу 2025 года объем контейнерных грузов из Китая в западные порты через Северный морской путь (СМП) достигнет 400 тыс. тонн, что в два раза больше, чем в 2024 году. Об этом глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил на отраслевом мероприятии "День информирования".

"Расширяем совместную работу с китайскими партнерами. К концу года объем контейнерных грузов из Китая в западные порты [по СМП] достигнет 400 тыс. тонн. Это в два раза больше, чем в прошлом году", - приводит его слова отраслевая газета "Страна Росатом".

Глава отрасли отметил, что активность на СМП растет. В 2025 году выдано уже 1 196 разрешений на проход судов, состоялось 1 340 судо-рейсов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Вырос транзит, в 2025 году он уже составляет 3 млн тонн грузов - рост на 8% по отношению к прошлому году. "Несмотря на санкции, начались первые отгрузки с нового арктического проекта - "Арктик СПГ-2", - подчеркнул гендиректор Росатома.

Дальнейшее развитие логистического направления и СМП, по словам Лихачева, базируется на поручении президента о создании Трансарктического транспортного коридора, ТТК. Он свяжет в единую систему все прилегающие к СМП территории и объединит возможности морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта. При этом, отметил Лихачев, СМП станет ключевым участком ТТК. Его грузовая база будет расти за счет добычи в Арктике, увеличения международного транзита и сопряжения ТТК с внутренней железнодорожной сетью. "Это задача огромного, национального масштаба. Нам предстоит не только обеспечить надежное и безопасное судоходство в Арктике, но и провести большую работу для развития связи и навигации, систем обслуживания судов, аварийно-спасательной инфраструктуры, а также модернизации морских портов на Северо-Западе России, в Арктике и на Дальнем Востоке", - рассказал глава Росатома.

О развитии СМП

В 2018 году правительство Российской Федерации наделило Росатом полномочиями инфраструктурного оператора Северного морского пути. План развития СМП до 2035 года в части ответственности "Росатома" предусматривает создание необходимой инфраструктуры, от строительства ледокольных судов до создания портов. В 2024 году госкорпорацией "Росатом" совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти был сформирован новый федеральный проект - "Развитие Большого Северного морского пути". Его цель - создание единого экономического и транспортно-логистического пространства от российских портов Балтийского моря до Приморского края (внутренние морские воды, территориальное море и прилегающие к ним сухопутные территории РФ). Результатом реализации этой концепции должно стать расширение СМП с включением в маршрут портов Санкт-Петербурга и Калининграда. Позднее была предложена концепция Трансарктического транспортного коридора, магистрали от Санкт-Петербурга до Владивостока через порты Арктической зоны. Ожидается, что ее реализация послужит комплексному преобразованию экономики Дальнего Востока.