У "Ангары" отозвали лицензию на коммерческие рейсы

Решение приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов, указали в Росавиации

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок, перевозчик не сможет выполнять рейсы с 5 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Начиная с 5 ноября, этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы", - говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.