Россия передала Киргизии 121 тонну растительного масла

Гуманитарная помощь была предоставлена по линии Всемирной продовольственной программы ООН

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 27 октября. /ТАСС/. Россия по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН доставила в Киргизию очередную партию гуманитарной помощи - более 121 тонны растительного масла. Об этом ТАСС сообщил представитель российского посольства в республике.

"Представители генерального консульства РФ в городе Оше (южный областной центр Киргизии - прим. ТАСС) 27 октября приняли участие в церемонии передачи очередной партии российской продовольственной помощи в объеме 121,44 тонны подсолнечного масла", - заявил сотрудник посольства.

По его словам, полученное киргизской стороной продовольствие будет распределено представителями ВПП ООН и местными органами власти среди "нуждающихся семей на юге Кыргызстана".

"Российская Федерация является крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызской Республике. В течение последних 15 лет правительство России и ВПП ООН совместно оказали поддержку гражданам Кыргызской Республики на различных уровнях - от чрезвычайной помощи и восстановления до развития, включая системы социальной защиты, такие как Национальная программа школьного питания", - напомнили в диппредставительстве.

Россия остается крупнейшим донором Всемирной продовольственной программы ООН в Киргизии, более чем за полтора десятка лет республика по этой линии получила помощь в размере более $100 млн.