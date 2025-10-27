ЦБ скорректировал сценарии развития российской экономики

В базовом сценарии регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2025 года на уровне 19,2% годовых

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России скорректировал три альтернативных сценария развития экономики РФ в проекте основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026-2028 годы, добавив опубликованный по итогам опорного заседания совета директоров Банка России 24 октября макропрогноз.

В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2025 года на уровне 19,2% годовых. Прогноз на 2026 год - 13-15%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.

Рост российской экономики по итогам 2025 года составит 0,5-1%, отметил ЦБ в обновленном макропрогнозе, понизив прогноз с прежних 1-2%. При этом регулятор сохранил прогнозы по росту российского ВВП в 2026-2028 годах на уровне 0,5-1,5%, 1,5-2,5% и 1,5-2,5% соответственно.

Банк России при этом повысил прогноз по цене российской нефти для целей налогообложения в 2025 году с $55 до $58 за баррель. На 2026 год прогноз сохранен на уровне $55 за баррель. Прогноз на 2027 год сохранен на уровне $60 за баррель. В 2028 году регулятор также прогнозирует среднюю цену нефти для налогообложения на уровне $60 за баррель.

Сценарий "Дезинфляционный"

Банк России в случае реализации дезинфляционного сценария развития экономики РФ ожидает диапазон ставки в районе 11-13% в 2026 году и 7,5-8,5% - в 2027 году. Прогноз на 2028 год - 7,5-8,5%.

Также ЦБ в дезинфляционном сценарии повысил прогноз по инфляции к концу 2025 года до 6,5-7%, прогноз на 2026 год также повышен - до 3,5-4,5%. Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 4%, на 2028 год - 4%.

Рост экономики РФ по итогам 2025 года в рамках дезинфляционного сценария составит 0,5-1%. Прогнозы на 2026, 2027 и 2028 годы сохранены на уровнях 2,5-3,5%, 2-3% и 1,5-2,5% соответственно.

Банк России повысил прогноз по цене российской нефти для целей налогообложения в 2025 году с $55 до $58 за баррель, на 2026 год прогноз сохранен на уровне $55 за баррель. Прогноз на 2027 и 2028 годы сохранен на уровне $60 за баррель.

Сценарий "Проинфляционный"

В проинфляционном сценарии ЦБ повысил диапазон средней ставки с 14-16% до 16-18% в 2026 году. Прогноз в 10,5-11,5% в 2027 году и 8,5-9,5% в 2028 году сохранен.

Прогноз по инфляции на 2026 год в этом сценарии повышен с 4-5% до 5-6%. Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 4%, прогноз на 2028 год - также 4%.

Прогнозы на 2026, 2027 и 2028 годы по росту ВВП сохранены на уровнях 1-2%, 0,5-1,5% и 1,5-2,5% соответственно.

Прогноз по цене российской нефти для целей налогообложения на 2026 год сохранен на уровне $55 за баррель. Прогноз на 2027 и 2028 годы также сохранен на уровне $55 за баррель.

Сценарий "Рисковый"

Регулятор в случае реализации рискового сценария не исключает достижения диапазона ставки в 17,5-19,5% в 2026 году, 18-20% - в 2027 году и 10-11% - в 2028 году.

Также в этом сценарии ЦБ прогнозирует уровень инфляции в 2026 году на уровне 10,5-12,5%, на 2027 год - 10,6-12,6%, на 2028 год - 10-11%.

Прогнозы на 2026, 2027 и 2028 годы по динамике ВВП сохранены на уровне минус 3,5 - минус 2,5%, минус 3 - минус 2% и 2-3% соответственно.

Прогноз по цене российской нефти для целей налогообложения на 2026 год сохранен на уровне $35 за баррель. Прогноз на 2027 и 2028 годы также сохранен на уровне $30 и $35 за баррель соответственно.