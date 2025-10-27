В России намерены выделить на науку 6 трлн 200 млрд рублей к 2030 году

При этом 3,5 трлн рублей планируют взять из бюджета

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Расходы на науку в РФ планируется значительно увеличить до 6 трлн 200 млрд рублей к 2030 году. При этом 3,5 трлн рублей планируется выделить из бюджета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на большой конференции "Приоритет - технологическое лидерство".

"6 трлн 200 млрд рублей - цифра колоссальная. Порядка 3,5 трлн - это бюджетные средства", - сказал он на открытой дискуссии "Университеты технологического лидерства: вызовы и решения".

Чернышенко отметил, что правительство ожидает, что бизнес будет инвестировать в наукоемкие проекты вузов активнее, чем государство. За счет внебюджетных средств ожидается рост в 4,5 раза к 2030 году.

О программе

"Приоритет" - самая масштабная в истории России программа государственной поддержки университетов. Программа направлена не только на обеспечение доступности качественного высшего образования, но и на увеличение вклада университетов в достижение национальных целей развития России.

В 2025 году в программе участвует 141 университет из 56 субъектов Российской Федерации. Из них 118 получают гранты в форме субсидии из федерального бюджета, 23 имеют статус кандидатов.

