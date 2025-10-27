Дефицит бюджета Новосибирской области составит 14,8% от доходов в 2026 году

Проект закона о бюджете одобрен правительством и внесен на рассмотрение Законодательного собрания

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Новосибирской области ожидается на уровне 44,2 млрд рублей в 2026 году, что составляет около 14,8% от доходов, которые прогнозируются в размере 324,8 млрд рублей без учета объема безвозмездных поступлений. Проект закона о бюджете одобрен правительством и внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

"Бюджет на 2026-2028 годы сформирован с дефицитом в размере 14,8%, 15% и 14,9% общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений", - говорится в проекте.

В 2026 году объем доходов областного бюджета прогнозируется в сумме 324,8 млрд рублей, расходов - 369,1 млрд рублей. Дефицит заложен в размере 44,2 млрд рублей. Доходная часть сформирована с темпом роста к ожидаемому показателю 2025 года в 105%, говорится в пояснительной записке. Основными доходными источниками бюджета, как ожидается, будут являться налог на прибыль организаций, налог на доходы физлиц, акцизы, налог по упрощенной системе налогообложения и налог на имущество организаций.

Согласно проекту документа, ассигнования части ведомств будут ниже, чем в 2025 году. Так, финансирование по линии министерства образования ожидается в сумме 81 млрд рублей вместо 84 млрд в 2025 году. Минтруда и социального развития, по прогнозу, потребует 72 млрд рублей ассигнований против 65,8 млрд в этом году. Ассигнования Минстрою региона снизятся почти наполовину против 14 млрд рублей в этом году. Такие отклонения в Минфине обуславливают снижением части расходов.

Ожидаемый объем госдолга региона на 1 января 2026 года составляет 132 млрд рублей, большая часть - по государственным ценным бумагам. Финансирование дефицита бюджета планируется за счет эмиссии облигаций и привлечения кредитов, в основном в форме возобновляемых кредитных линий.

Доходная часть бюджета региона на 2027 год рассчитана в сумме 341 млрд рублей, на 2028 год - в сумме 362 млрд рублей. Расходы в 2027 году планируются на уровне 389 млрд рублей, в 2028 году - 412,1 млрд рублей. В правительстве региона сообщили, что приоритетными расходами остаются обеспечение социальных обязательств и реализация национальных и региональных проектов. "С учетом федеральной поддержки, запланированные бюджетом расходы позволяют выполнить все главные социальные обязательства региона перед гражданами, надежно гарантирующие финансирование сферы образования, здравоохранения, физической культуры и спорта", - цитирует пресс-служба министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко. Проект бюджета будет скорректирован в процессе рассмотрения в законодательном собрании и после принятия федерального бюджета. Традиционно, комитеты облпарламента приступят к изучению документа в ноябре.

О бюджете 2025 года

Изначально в 2025 году доходы бюджета прогнозировались в размере 325 млрд рублей, в том числе 28 млрд - безвозмездные поступления. Общий объем расходов ожидался в размере 360 млрд рублей, дефицит был запланирован на уровне 34 млрд рублей. Впоследствии прогноз по расходам вырос до 373 млрд рублей, по доходам - до 330 млрд рублей. В результате дефицит увеличился до 43 млрд рублей.