МИД Армении: Россия продолжает оставаться близким партнером

Глава внешнеполитического ведомства республики Арарат Мирзоян отметил интенсивность экономических связей Москвы и Еревана

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Россия остается близким партнером Армении, двусторонние экономические контакты интенсивны, заявил в парламенте республики глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

"Коснусь стратегических партнеров. Россия продолжает оставаться нашим близким партнером. Также очень интенсивны наши экономические связи. Сегодня будет заседание по вопросам Евразийского экономического союза, и у нас будет возможность более детально об этом поговорить", - сказал глава МИД Армении при обсуждении проекта госбюджета на 2026 год. Трансляцию вели местные телеканалы.