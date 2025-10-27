МИД Армении: Россия продолжает оставаться близким партнером
09:53
обновлено 10:05
ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Россия остается близким партнером Армении, двусторонние экономические контакты интенсивны, заявил в парламенте республики глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.
"Коснусь стратегических партнеров. Россия продолжает оставаться нашим близким партнером. Также очень интенсивны наши экономические связи. Сегодня будет заседание по вопросам Евразийского экономического союза, и у нас будет возможность более детально об этом поговорить", - сказал глава МИД Армении при обсуждении проекта госбюджета на 2026 год. Трансляцию вели местные телеканалы.