Чернышенко: в России обновляются стандарты подготовки инженерных кадров

Закреплены основные векторы развития, отметил вице-премьер

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Кирилл Зыков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Стандарты подготовки высококвалифицированных инженерных кадров обновляются в России. Уже закреплены основные векторы развития, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на большой конференции "Приоритет - технологическое лидерство".

"Сейчас обновляются стандарты обучения высококвалифицированных [инженерных] кадров, увеличиваются базовые нормативы затрат на их подготовку. Это как раз то, что волнует бизнес. <…> Для этого нужно модернизировать формат работы в вузах инженерного профиля. Такие векторы развития уже определены и закреплены", - сказал он на открытой дискуссии "Университеты технологического лидерства: вызовы и решения".

Чернышенко добавил, для достижения поставленных целей нужно ориентироваться на технологии, которые есть в вузах.

О программе

"Приоритет" - самая масштабная в истории России программа государственной поддержки университетов. Программа направлена не только на обеспечение доступности качественного высшего образования, но и на увеличение вклада университетов в достижение национальных целей развития России.

В 2025 году в программе участвует 141 университет из 56 субъектов Российской Федерации. Из них 118 получают гранты в форме субсидии из федерального бюджета, 23 имеют статус кандидатов.