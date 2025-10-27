Путин продлил сниженные страховые взносы для инвесторов на Курилах

Теперь ими можно пользоваться до 31 декабря 2046 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сниженные страховые взносы для инвесторов, реализующих проекты на Курильских островах, продлены до 31 декабря 2046 года. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит изменения в статью 427 НК РФ. Они позволяют организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года и применяющим упрощенную систему налогообложения, уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам. Теперь инвесторы смогут пользоваться ими до 31 декабря 2046 года.

При этом законом установлены условия, несоблюдение которых лишит инвестора права на использование пониженных тарифов страховых взносов. Лишение такого права наступает, если инвестор имеет обособленные подразделения компании за пределами Курил, выступает в роли посредника или торгует (на свои товары запрет не распространяется), производит или перерабатывает подакцизные товары, углеводородное сырье, вылавливает ценные виды ракообразных (кроме артемии и креветки) в интересах другого лица по договорам поручения, комиссии или же на основе агентских договоров. Также запрещается иметь долю доходов от пассивной деятельности, которая превышает 10% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу. Помимо этого, инвестор лишается возможности использования пониженных тарифов для страховых взносов, если переходит с УНС на другой режим налогообложения, кроме общего.

Для инвесторов, которые перешли на общий режим, пониженные тарифы сохраняются, однако для этого их деятельность так же должна будет соответствовать вышеперечисленным критериям.

Как отмечалось в пояснительной записке правительства, по предварительным оценкам количество организаций, заинтересованных в снижении ставки по страховым взносам в рамках применения упрощенной системы налогообложения, составляет порядка 11 вновь создаваемых юридических лиц ежегодно.

О налоговых льготах

Закон также исключает запрет на налоговые льготы для новых юрлиц, созданных организациями (и/или их взаимозависимыми лицами), владеющими от 50% доли в участнике, ранее лишенном налоговых льгот на Курилах, или в организации, зарегистрированной там до 1 января 2022 года. Налоговый кодекс дополнен критериями, которым должны соответствовать такие юрлица для сохранения права на налоговые льготы. Критерии устанавливаются кабмином, для получения права также необходимо одобрение президиумом правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

По информации из пояснительной записки кабмина, отмена таких ограничений будет способствовать реализации около 16 новых инвестпроектов, суммарный объем инвестиций составит ориентировочно 12,4 млрд рублей, а предположительное количество новых рабочих мест - 400.

При этом закон не отменяет запрет на применение льготных условий для компаний, созданных или реорганизованных с участием организаций, зарегистрированных на Курильских островах до 1 января 2022 года.

Закон вступит в силу через месяц со дня подписания, но не раньше 31 декабря 2025 года.