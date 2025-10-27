Эксперт Макаров отметил интерес Евразии к Союзному государству

Москва и Минск играют важнейшую роль в евразийских интеграционных процессах и имеют опыт успешного взаимодействия, сказал директор Белорусского института стратегических исследований

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Формат Союзного государства привлекает большое внимание со стороны партнеров Белоруссии и России на евразийском пространстве. Такое мнение выразил журналистам директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров.

По его словам, Минск и Москва играют важнейшую роль в интеграционных процессах в Евразии и имеют опыт успешного взаимодействия. "Динамика союзного строительства, которую мы видим с вами в последние пять лет, для аналитиков - пример во взаимном обеспечении прав граждан, в жизни без границы, в товарных потоках, в промышленной кооперации, туризме и так далее. Конечно, Союзное государство, как мы видим, вызывает особый интерес у наших партнеров на евразийском пространстве", - сказал аналитик на полях международной конференции "Евразийское пространство развития в архитектуре многополярности".

Международная конференция "Евразийское пространство развития в архитектуре многополярности" проходит накануне III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая состоится в белорусской столице 28-29 октября. Участие в мероприятии примут, в частности, эксперты из Белоруссии, России, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Сербии, Венгрии, Вьетнама.