Московская биржа начала расчет индекса Ethereum

Индикатор рассчитывается один раз в день в 12:30 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московская биржа начала расчет и публикацию индекса эфириума ("эфир", Ethereum, ETH), второй по популярности криптовалюты после биткойна. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"27 октября 2025 года Московская биржа начала расчет и публикацию индекса Мосбиржи эфириума (код - MOEXETH), отражающего динамику цифровой валюты эфириум. Индикатор рассчитывается один раз в день в 12:30 [мск] на основе спотовых цен эфириума с четырех криптобирж - Binance, Bybit, OKX и Bitget", - сообщила площадка.

В Мосбирже добавили, что индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и ежеквартально пересматриваются.

"В перспективе индикатор может быть использован в качестве базового актива для финансовых инструментов", - указала площадка.

В июне 2025 года Мосбиржа начала расчет индекс биткойна Мосбиржи (MOEXBTC), который отражает средневзвешенную цену бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT, торгуемых на платформах Binance (вес в индексе 50%), Bybit (20%), OKX (15%) и Bitget (15%).