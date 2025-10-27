Yle: в Финляндии зоопарк продали после банкротства за €1

Новым владельцем стала ассоциация, состоящая из бывших и нынешних сотрудников учреждения

СТОКГОЛЬМ, 27 октября. /ТАСС/. Обанкротившийся зоопарк города Эхтяри на северо-западе Финляндии, в котором ранее содержались панды из КНР, продали за €1. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Как сообщается в публикации, стоимость сделки составила €1 без учета налога. В эту сумму также вошли права аренды на земельные участки и здания на территории зоопарка, а также права собственности на животных и оборудование.

Новым владельцем зоопарка стала ассоциация, состоящая из бывших и нынешних сотрудников учреждения. Организация взяла на себя обязательства по уходу за животными. В ассоциации заявили о планах продолжить работу зоопарка.

В начале октября пресс-служба зоопарка сообщила о подаче заявления о банкротстве из-за финансовых трудностей учреждения. Причиной данного решения владелец назвал сокращение туристических потоков. Зоопарк был основан в 1973 году. Он считается одним из самых северных в Финляндии и вторым по величине в республике. Его площадь составляет 60 га.

Две панды были размещены в зоопарке Эхтяри на следующий год после визита председателя КНР Си Цзиньпина в 2017 году. В ноябре 2024 года животных вернули в Китай. В зоопарке сообщили, что возвращение панд связано "с целым комплексом обстоятельств", прежде всего с тяжелым финансовым положением учреждения.