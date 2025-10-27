Финансовые платформы смогут выпускать и продавать свои ценные бумаги

Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, расширяет перечень квалифицированных инвесторов, включая в него, в частности, операторов финансовых и инвестиционных платформ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Финансовые платформы смогут выпускать ценные бумаги и выступать стороной сделок с ними. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Нововведения направлены на развитие финансовых сделок с использованием финансовых платформ. Цель закона - предоставление оператору платформы возможности выступать стороной по сделкам с собственными ценными бумагами. Это позволит расширить линейку инструментов, предлагаемых инвесторам на финансовых платформах, считают авторы документа.

Закон расширяет перечень квалифицированных инвесторов, включая в него операторов финансовых, инвестиционных платформ, а также операторов информационных систем выпуска и обмена цифровых финансовых активов.

К эмитентам относятся лица, выпускающие цифровые права по законам РФ и присоединившиеся к договору об оказании услуг с оператором финансовой платформы для сделок с этими правами, а также операторы финансовой платформы, выступающие стороной финансовых сделок в отношении выпущенных ими ценных бумаг и цифровых прав.

Финансовые сделки по приобретению ценных бумаг и цифровых прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут совершаться без участия брокера. При этом платформа сама сможет признать пользователя квалифицированным инвестором, избавляя его от повторных процедур подтверждения статуса.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.