Минтранс оценил новости о возобновлении прямых рейсов в Южную Корею

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Возможность возобновления авиасообщения между Россией и Южной Кореей прорабатывается, как и с другими странами. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Такие варианты в проработке, действительно есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверх приоритет", - сказал министр, отвечая на вопрос про авиасообщение между РФ и Южной Кореей.

Вопрос прорабатывается "в числе прочих", отметил Никитин.

27 октября газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрей Руденко написала, что авиакомпании России и Южной Кореи находятся в контакте по вопросу возобновления прямого авиасообщения.

Россия считает необходимым восстановление прямого авиасообщения для расширения культурного и гуманитарного сотрудничества с Республикой Корея, заявлял ранее советник-посланник России в Сеуле Дмитрий Кулькин.

Ранее в Росавиации сообщали, что дальневосточная авиакомпания "Аврора" заинтересована в возобновлении рейсов в Южную Корею и Японию.