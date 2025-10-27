Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за девять месяцев снизилась почти на 40%

Показатель составил 104,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за январь - сентябрь 2025 года снизилась на 39,33%, до 104,6 млрд рублей, следует из отчетности компании.

При этом выручка компании сократилась с 1,15 трлн рублей до 1,04 трлн рублей. Валовая прибыль упала до 233,02 млрд рублей против 323,62 млрд рублей годом ранее.

Кроме того, доналоговая прибыль составила 130,92 млрд рублей против 226,7 млрд рублей годом ранее (-42,25%). Прибыль от продаж сократилась почти на 35%, до 149,89 млрд рублей против 230,425 млрд рублей за январь - сентябрь 2024 года.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 13% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 50% акций.