"Финуслуги": средние ставки по вкладам выросли после снижения ключевой ставки

Показатель увеличился на 0,02-0,48 п.п.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Средние ставки по вкладам по состоянию на 27 октября выросли на 0,02-0,48 процентных пункта (п.п.) в 20 крупнейших банках по объему розничного депозитного портфеля после снижения Банком России ключевой ставки до 16,5%, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", средняя ставка по вкладам на 1,5 года в банках, входящих в топ-20, достигла 11,28% (+0,38 п.п. с 24 октября, +0,62 п.п. с начала октября), по двухлетним вкладам - 11,1% годовых (+0,28 п.п. с 24 октября, +0,37 п.п. с начала октября), по трехлетним - 9,9% (+0,48 п.п. с 24 октября). Ранее ставки по вкладам на три года оставались неизменными более месяца. Кроме того, данные значения стали максимальными с конца августа 2025 года.

Также средняя ставка по трехмесячным вкладам в банках из топ-20 по состоянию на 27 октября составила 15,25% годовых (+0,02 п.п. относительно 24 октября, -0,02 п.п. с начала октября), по полугодовым вкладам - 14,56% (+0,03 п.п. с 24 октября, +0,25 п.п. с начала октября), по годовым вкладам - 13,22% (+0,05 п.п. с 24 октября, +0,16 п.п. с начала октября).

В расчете анализируются вклады в топ-20 банках по объему средств населения на 100 тыс. рублей на сроках от трех месяцев до трех лет.