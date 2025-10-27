Доля нерезидентов в российских ОФЗ в сентябре выросла до 3,9%

На 1 сентября показатель находился на уровне 3,8%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 октября 2025 года, выросла до 3,9%, говорится в материалах Банка России.

На 1 сентября 2025 года показатель находился на уровне 3,8%. На 1 августа 2025 года доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ также составляла 3,8%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, по состоянию на начало октября 2025 года составил 1,049 трлн рублей при общем объеме рынка в 26,593 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора.