Котюков назвал техлидерство стратегическим приоритетом для Красноярского края

Регион активно привлекает меры господдержки для развития действующих и создания новых производств в промышленном комплексе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вопросы технологического лидерства являются стратегически важными для Красноярского края. Об этом говорится в сообщении Минппромторга РФ по итогам рабочего совещания главы ведомства Антона Алиханова с губернатором края Михаилом Котюковым.

"Отдельно стороны обсудили вопросы технологического лидерства в контексте работы соответствующей комиссии Государственного Совета РФ. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, сегодня технологическое лидерство выступает стратегическим приоритетом как для Красноярского края, так и для страны в целом", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что сейчас в Красноярском крае создается сеть инженерных школ по ключевым направлениям. "Это важнейший элемент построения конкурентоспособной экономики, поскольку такие школы формируют замкнутый цикл - от поиска талантов и их углубленной подготовки до внедрения готовых разработок на предприятиях края. Наша цель - выстроить непрерывную систему, в которой регион не только готовит высококлассных специалистов, но и создает все условия для их профессиональной реализации и карьерного роста", - приводятся в сообщении слова губернатора.

В свою очередь Алиханов сообщил, что регион активно привлекает меры государственной поддержки для развития действующих и создания новых производств в промышленном комплексе края. "Общий объем финансирования в рамках государственных программ, входящих в сферу ведения Минпромторга России с 2022 года по первое полугодие 2025 года, составил для предприятий края более 4,2 млрд рублей", - подчеркнул глава ведомства.

Губернатор края Котюков является председателем комиссии Государственного Совета по направлению "Технологическое лидерство".