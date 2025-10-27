В Карелии до конца года введут в эксплуатацию более 170 км региональных дорог

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что в середине октября открыли отремонтированный участок автодороги А-215, которая соединяет регион с Ленинградской и Вологодской областями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Карелии планируют до конца года ввести в эксплуатацию более 170 км автодорог регионального значения. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков во время пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня делаем все для того, чтобы путешествия в Карелию для наших гостей были комфортными. Все более популярным становится автотуризм. Развиваем дорожную инфраструктуру. В этом году вновь планируем ввести в эксплуатацию более 170 км региональных автодорог", - отметил Парфенчиков.

Парфенчиков добавил, что в середине октября в Карелии в торжественной обстановке открыли отремонтированный участок автодороги А-215, которая соединяет республику с Ленинградской и Вологодской областями. Вдоль нее планируется сформировать более 7 тыс. участков под индивидуальное жилищное строительство.

Также руководитель республики рассказал об авиасообщении. В настоящее время Петрозаводск связан прямыми перелетами с Москвой, Калининградом, Екатеринбургом, Минеральными Водами, Сочи, Казанью и Махачкалой. В планах запуск авиарейсов в Минск.