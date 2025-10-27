МЭА: Россия за девять месяцев снизила экспорт СПГ на 11%

Поставки российского СПГ в Европу сократились на 10%, отметили в агентстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия за девять месяцев сократила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 11% (или на 3,5 млрд куб. м). Об этом говорится в среднесрочном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа на период до 2030 года.

"Экспорт СПГ из страны в I-III квартале 2025 года сократился на 11% (или на 3,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отчасти из-за санкций, введенных в отношении среднетоннажных СПГ-заводов "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк", - указывается в отчете.

При этом, как утверждает МЭА, с проекта "Арктик СПГ-2" с июня по сентябрь удалось экспортировать шесть партий СПГ в Китай, но их общий объем составил менее 1 млрд куб. м.

Поставки российского СПГ в Европу сократились на 10% (или на 1,8 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, позволив России остаться вторым по величине поставщиком СПГ в Европу. Более 85% общего объема европейского импорта СПГ из России за девять месяцев по-прежнему пришлось на Бельгию, Францию и Испанию.

США сохранили лидирующую позицию в экспорте СПГ в Европу, обеспечив 60% поставок в регион, сказано в отчете МЭА. Экспорт СПГ США в ЕС также вырос на 60%.