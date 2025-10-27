ТАСС: оставшийся без туристов из России финский аэропорт закроют до конца года

Собеседник агентства не исключил возможности совершения из аэропорта разовых рейсов, но для их организации необходимо будет подавать специальные заявки

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии, находящийся под угрозой полного закрытия из-за отсутствия туристов из России, прекратит работу до конца 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани.

"С 30 октября до конца суток 31 декабря аэродромный диспетчерский пункт будет закрыт, управление заходом на посадку осуществляться не будет", - сказал собеседник агентства. Он не исключил возможности совершения из аэропорта разовых рейсов, однако для их организации необходимо будет подавать специальные заявки. Информацией о том, как будет работать аэропорт в новом году, собеседник агентства пока не располагает.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранта может прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. По данным общественного вещателя Yle, в 2011 году авиагавань была пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине лишь ухудшили ситуацию. Власти города на протяжении 10 лет ежегодно вкладывали около €12 млн в работу аэропорта. Однако его дальнейшее функционирование находится под угрозой из-за неодобрения Евросоюзом поддержки убыточных аэропортов за счет государственных средств.

Позднее в воздушной гавани сообщили ТАСС, что в период с 24 по 28 октября аэродромный диспетчерский пункт закрыт, а 29 октября воздушная гавань будет работать с 14:00 до 18:00 по всемирному времени (с 17:00 до 21:00 мск). Как ожидается, в этот день сюда прибудет один рейс из Родоса.