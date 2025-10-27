В Москве пройдет первая всероссийская конференция для российских поставщиков

Ключевая тема мероприятия посвящена национальному режиму в сфере закупок, реформа которого наделена на поддержку производителей и поставщиков российских товаров

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первая всероссийская конференция "Госзаказ для российских поставщиков" пройдет в Центре международной торговли в Москве 17-18 ноября 2025 года, сообщили в пресс-службе конференции.

Мероприятие состоится по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, при поддержке комитета Госдумы по защите конкуренции, Минпромторга РФ, профильных федеральных органов власти и ключевых государственных и корпоративных заказчиков.

"Эта конференция - важный шаг к созданию справедливых условий для поставщиков, особенно малого и среднего бизнеса. Государство и крупные заказчики должны слышать их проблемы и создавать условия для устойчивого роста. Всероссийская конференция для поставщиков позволит вывести диалог на новый уровень и выработать совместные решения, способствующие развитию отечественного производства", - отметил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта.

В мероприятии также планируется участие представителей Минпромторга РФ, ФАС, Казначейства, руководителей госкорпораций и госкомпаний.

"Экспертное сообщество поможет предприятиям в полной мере воспользоваться всеми предоставленными возможностями, узнать нюансы подтверждения отечественного происхождения производимой продукции в соответствии с постановлением правительства № 719 и освоить новые правила участия в закупочных процедурах по ФЗ-44 и ФЗ-223, в рамках которых в отношении объектов закупки установлены особые режимы - запреты, ограничения или преимущества", - подчеркнул директор форума-выставки "Госзаказ" Андрей Садофьев.

