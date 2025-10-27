МЭА ждет выхода поставок газа России в Китай по "Силе Сибири" на 44 млрд куб. м

В 2027 году начнутся поставки российского газа в Китай и по "дальневосточному" маршруту, пропускная способность которого к 2030 году достигнет 10-12 млрд куб. м в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Поставки российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" могут выйти на увеличенные объемы в 44 млрд куб. м к 2030 году. Об этом говорится в среднесрочном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа на период до 2030 года.

"Предполагается, что экспорт российского газа в Китай по трубопроводной системе "Сила Сибири" продолжит увеличиваться - с 30 млрд куб. м в год в 2024 году до 44 млрд куб. м в год к 2030 году", - указывается в отчете.

Кроме того, в 2027 году начнутся поставки российского газа в Китай и по "дальневосточному" маршруту, пропускная способность которого к 2030 году достигнет 10-12 млрд куб. м в год.

"Газпром" с 1 декабря 2024 года вывел газопровод "Сила Сибири" в Китай на максимальную проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год. Поставки по "Силе Сибири" в 2020 году составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 году - 10,39 млрд куб. м, в 2022 году - 15,4 млрд куб. м, в 2023 году - 22,73 млрд куб. м, в 2024 году - 31,12 млрд куб. м. За 9 месяцев 2025 года "Газпром" нарастил поставки по "Силе Сибири" более чем на 27%. Всего по итогам текущего года "Газпром" поставит по трубопроводу в Китай более 38 млрд куб. м газа, заявлял глава компании Алексей Миллер.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок превысит 1 трлн куб. м газа., сумма контракта - $400 млрд.

Кроме того, Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд куб. м газа в год. В рамках визита был подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" мощностью 50 млрд куб. м. По "Силе Сибири" было принято решение об увеличении поставок до 44 млрд куб. м газа в год с проектных 38 млрд куб. м, а также было принято решение по строящемуся "дальневосточному" коридору об увеличении поставок на 2 млрд куб. м, с 10 до 12 млрд куб. м в год.